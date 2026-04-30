مكافآت خاصة لتحفيز لاعبي الزمالك قبل القمة بقرار من الإدارة

نشر أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك، أن هناك توجهًا داخل نادي نادي الزمالك لمنح مكافآت خاصة للاعبين، في حال تحقيق الفوز خلال مباراة القمة المرتقبة في قمة الكرة المصرية، غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري

موعد مباراة القمة

تتجه انظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري

يواجه الأهلي نظيره الزمالك غدا الجمعة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.