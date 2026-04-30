تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
حقيقة وفاة فيروز | مصدر مقرّب : ناس مضللة وعاوزين نسب مشاهدة
ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي
شاهد بالصور.. تكريم الرئيس السيسي للقيادات النقابية والمتميزين في عيدهم
4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد
وفد من اللجنة المصرية يزور المعاهد الأزهرية في غزة
6500 طن معدات عسكرية .. شحنات ضخمة من الأسلحة تصل إسرائيل
معلق مباراة الأهلي والزمالك في مجموعة التتويج بالدوري المصري

حمزة شعيب


تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية، كما تُذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل الصراع القوي على صدارة مجموعة التتويج، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج على النحو التالي:
1- الزمالك: 50 نقطة
2- بيراميدز: 47 نقطة
3- الأهلي: 44 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة
5- المصري: 37 نقطة
6- إنبي: 36 نقطة
7- سموحة: 37 نقطة

وتعد المباراة محطة حاسمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يزيد من إثارة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

منتخب مصر

الموعد النهائي يقترب.. منتخب مصر يحسم قائمته لكأس العالم 2026

النصر ضد الأهلي

النصر يدرس شكوى ضد ديميرال بعد أحداث ساخنة أمام الأهلي

منتخب مصر

صداع الجبهة اليسرى يقلق حسام حسن قبل المونديال.. كوكا وفتوح أبرز الحلول

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد