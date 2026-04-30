معلق مباراة الأهلي والزمالك في مجموعة التتويج بالدوري المصري



تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية، كما تُذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل الصراع القوي على صدارة مجموعة التتويج، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج على النحو التالي:

1- الزمالك: 50 نقطة

2- بيراميدز: 47 نقطة

3- الأهلي: 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة

5- المصري: 37 نقطة

6- إنبي: 36 نقطة

7- سموحة: 37 نقطة

وتعد المباراة محطة حاسمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يزيد من إثارة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.