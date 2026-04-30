رينجرز الأسكتلندي يدرس إمكانية ضم محمد صلاح

أبدى نادي رينجرز الأسكتلندي اهتمامًا لافتًا بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد رحيله عن ليفربول خلال الفترة المقبلة، وسط حديث عن تحركات مبدئية داخل النادي لبحث إمكانية ضم اللاعب.

وكشف ستيج إنجي بيورنبي، مستشار نادي رينجرز، في تصريحات إعلامية أن فكرة التعاقد مع محمد صلاح طُرحت بالفعل داخل النادي، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات داخلية حول إمكانية القيام بخطوة وُصفت بالمذهلة في حال توافرت الظروف المناسبة.

وقال بيورنبي: «لا أعرف ما هي خطط صلاح المستقبلية، لكننا ناقشنا بالفعل إمكانية التعاقد معه»، مضيفاً، أن النجم المصري يُعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول، وترك إرثًا كبيرًا مع الفريق الإنجليزي خلال سنوات تألقه.

وأوضح مستشار رينجرز أن النادي سبق وأن ناقش فكرة ضم صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يمدد اللاعب عقده مع ليفربول ويواصل مشواره في ملعب أنفيلد.