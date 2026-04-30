اتحاد الكرة يبحث تطوير المنظومة وخطوات عملية لمشروع المركز الطبي

عقد الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعاً لمناقشة سبل تطوير المنظومة الطبية، ووضع آليات عمل حديثة تواكب التطورات العالمية فى مجال الطب الرياضي.

وشهد الاجتماع، حضور الأجهزة الطبية لجميع المنتخبات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز التحديات الحالية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات العملية لتحسين مستوى الرعاية الطبية، المقدمة للاعبين.

كما تم التأكيد، خلال الجلسة، على اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مشروع إنشاء المركز الطبي بالاتحاد، ليكون صرحًا متكاملًا يخدم جميع المنتخبات، ويسهم فى رفع كفاءة التأهيل والعلاج، والوقاية من الإصابات.

ويأتي ذلك، فى إطار استراتيجية اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبوريدة ، للارتقاء بالمنظومة الطبية، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الدعم الصحي للاعبين فى مختلف المراحل.