خالص التعازي.. اتحاد الكرة ينعي اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء

ينعي المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى، وفاة اللواء أركان حرب كمال مدبولي أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر المجيدة ووالد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي وأسرته الكريمة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي اللواء كمال مدبولي، اليوم الاثنين، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .

وتقام صلاة الجنازة على والد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمسجد المشير طنطاوي اليوم الاثنين.. والعزاء سيقام غدا الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي أيضا.