أحد قادة المدفعية وشارك في حرب أكتوبر..اللواء كمال مدبولي..مسيرة عطاء وطني

بعد مسيرة حافلة بالعطاء العسكري والعلمي.. توفى اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم / الاثنين / .

وُلد اللواء كمال مدبولي في 11 أكتوبر 1935، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية ضمن سلاح المدفعية، ليصبح أحد قادة هذا السلاح الاستراتيجي بالقوات المسلحة.

وشارك الفقيد بفاعلية في حرب أكتوبر 1973، ضمن جيل من ضباط المدفعية الذين أسهموا في تحقيق النصر، كما واصل مسيرته العلمية بعد ذلك، حيث شغل منصب أستاذ كرسي المدفعية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وشارك في تدريب وتأهيل أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم بمسجد المشير طنطاوي، فيما يُقام العزاء غدًا / الثلاثاء / بالمسجد ذاته.