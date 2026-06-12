أمير هشام: الأهلي يدرس بيع زيزو في هذه الحالة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عقد أحمد سيد زيزو مع الأهلي يصل لـ60 إلى 65 مليون جنيه في الموسم الواحد، وفي ظل رغبة النادي في تخفيض الرواتب والمحافظة على سقف الرواتب سوف يتم التواصل مع اللاعب لتخفيض راتبه.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الأهلي يرغب في تخفيض عقد زيزو بنسبة ليست كبيرة، ومن الوارد أن يوافق اللاعب.

وأضاف: في حالة رفض زيزو تخفيض عقده، بالتالي فأن هذه الحالة قد يضطر النادي الأهلي أيضًا للاستماع لأي عروض تصل للاعب.

وأوضح: الأهلي يريد تصحيح الأوضاع قبل الموسم الجديد مع حسين عموتة، ولذلك موقف زيزو سيكون محل دراسة كبيرة عقب كأس العالم المقبلة.