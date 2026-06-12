عبد المنعم يطلب 3 ملايين دولار سنويا للعودة للأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي في تواصل دائم مع محمد عبدالمنعم لاعب الفريق السابق والمحترف في صفوف نيس الفرنسي حاليًا، مشيرًا إلى أن الرغبة تظل كبيرة في استعادته لقيادة الدفاع خلال الموسم المقبل، لكن هناك بعض الأمور تعيق ذلك.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الأهلي متواصل بصفة دائمة مع عبدالمنعم، لكن اللاعب لديه طلبات مالية كبيرة ومن المستحيل تنفيذها.

وأوضح: عبدالمنعم وصلت مطالبه المالية إلى رقم فلكي، ويرغب في الحصول على مبلغ يصل لـ 3 مليون دولار سنويًا، وهو الأمر الذي كان صادمًا لإدارة الكرة بالأهلي والتي رفضت الأمر جملة وتفصيلًا.

وأشار إلى أن فكرة عودة عبدالمنعم صعبة للغاية، لكن من الوارد أن تحدث ولكن وفقا لسقف الرواتب الذي حدده مسئولي النادي مؤخرًا.