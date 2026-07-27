بفستان لافت ..ميرنا جميل تتألق أمام الكولوسيوم

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت مقطعا مصورا خلال تجولها في العاصمة الإيطالية روما، أمام مدرج الكولوسيوم التاريخي، أحد أبرز المعالم السياحية في العالم.



وظهرت ميرنا بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانا أسود طويلا بتصميم مميز، ما أضفى على إطلالتها طابعا راقيا لاقى تفاعلا واسعا من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها .





وتتميز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ميرنا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.