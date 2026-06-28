أجمل واحدة.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية | شاهد

شاركت الفنانة الشابة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها احتفالات عيد ميلادها للمرة الثانية بعد احتفالها المرة الأولى الأيام الماضية.

ونشرت ميرنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من احتفالها بعيد ميلادها، وكتبت: "الاحتفال الثاني بعيد ميلادي ".



وظهرت ميرنا في أجواء احتفالية، مرتدية توبًا أبيض دون أكمام مع بنطال باللون الأسود، ووثقت أجواء الاحتفال فيها أمام تورتة عيد ميلاد.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع عيد ميلادها، وجاءت التعليقات كالتالي : "أجمل واحدة"، "عيد ميلاد سعيد"، "أجمل التهاني"، "يارب تعيشي بسعادة دايمًا".