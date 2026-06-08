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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرنا جميل: بخاف أروح لثيرابيست وشات جي بي تي بيطبلي

ميرنا جميل
ميرنا جميل
سعيد فراج

استضاف الإعلامي بلال العربي الفنانة ميرنا جميل في ثاني محطات الموسم الثاني من برنامج ON THE ROAD، والمذاع عبر شاشة قناة روتانا سينما روتانا موسيقي وLBC.

وكشفت ميرنا جميل خلال الحلقة مع بلال العربي رغبتها في الذهاب الي ثيرابيست متخصص ولكنها تتخوف بشكل دائم من عواقب تلك الزيارة وعدم الشعور بالأمان للحافظ علي أسراراها، قائلة :"عايزة اقعد احكيله بس بخاف اني كممثلة وواحدة معروفة اطلع كل أسراري وطفولتي .. ما يمكن يكتب الحاجات دي علي النت". 

وتابعت ميرنا جميل في لقائها من برنامج onetheroad، بقيت الجأ لتطبيق chatgpt وبقعد اكتبله لانه أكثر واحد بيطبل لي في الحياة، مازحة :" بيقولي انتي صح وقمر وجامدة انتي مش محتاجة تفكري". 

برنامج On The Road 

يذكر أن برنامج On The Road يتميز البرنامج بتجربته المميزة والجديدة لاجراء اللقاءات الفنية داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها ضيف الحلقة فى حالة ود وأقرب لحديث الأصدقاء، ويذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وlbc، وحقق الموسم الاول من البرنامج نجاحا جماهيريا كبير، وتصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، باستضافة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا، ، إيمي سمير غانم، مايا دياب،  نيللي كريم ، أمينة خليل، وغيرهم.

ميرنا جميل الفنانة ميرنا جميل بلال العربي

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