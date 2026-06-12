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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسرة عبد العزيز مخيون ترد على محمد الغيطي| خاص

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
قسم الفن

أثار ما ورد في إحدى حلقات الإعلامي محمد الغيطي حالة من الاستياء داخل أسرة الفنان الراحل عبد العزيز مخيون، بسبب تناول بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية خلال الحلقة.
 

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن أحد أفراد أسرة الفنان الراحل تواصل مع أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، معبرًا عن انزعاج الأسرة من طريقة عرض تلك التفاصيل على الهواء، معتبرًا أن ما تم طرحه تجاوز حدود التناول المهني وأثار حالة من الضيق بين أفراد العائلة.

وأكدت المصادر أن أبناء الفنان الراحل أبدوا تحفظهم على تناول الجوانب الشخصية بهذه الصورة، مشددين على أهمية احترام خصوصية الراحل ومراعاة مشاعر أسرته عند تناول سيرته أو الحديث عن حياته الخاصة في وسائل الإعلام.كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز قد قرر استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "البصمة" المذاعة بتاريخ ١٠ يونيو الجاري، على قناة الشمس تقديم الأستاذ محمد الغيطي، من التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.
 

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام القناة بحذف الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في الشكوى.
 

هذا وكان قد تلقى المجلس شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يطالب فيها بالتحقيق بشأن المخالفات التي شهدتها الحلقة.
 

الحلقة شهدت غضب كبير من قبل نقابة الممثلين، وعلى رأسها الدكتور أشرف زكي، وقرر المجلس التشاور لتقديم شكوى رسمية ضد حلقة الغيطي بالفعل.
 

محمد الغيطي حلقة محمد الغيطي عبد العزيز مخيون

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