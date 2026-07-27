"البحرين المركزي": تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية بـ 70 مليون دينار

أعلن بنك البحرين المركزي تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها البنك نيابة عن حكومة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 29 يوليو الجاري وتنتهي في 28 أكتوبر 2026.

وأوضح البنك - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذون بلغ 5.32% مقارنة بسعر الفائدة 5.21% للإصدار السابق بتاريخ 22 يوليو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.673% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.628% علمًا أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100.43%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.