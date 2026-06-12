قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غش المشروب الأشهر صيفًا.. مادة خطيرة تهدد صحة عشاق عصير القصب
تشحن في 5 دقائق فقط.. BYD تفاجئ العالم ببطارية خارقة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسرة عبد العزيز مخيون ترد على محمد الغيطي| خاص
عاشوراء والمثليين.. 4 مطبات تعرقل مسيرة منتخب إيران في المونديال
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
ضبط 11 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية
بسبب وضع أمني.. إخلاء المنطقة الأمنية في مطار هامبورج
بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يونيو 2026 م
بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل
الموالح تتصدر القائمة.. الصادرات الزراعية تتخطى 5 ملايين طن وفتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا
رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 12 يونيو 2026.

الذهب
الذهب 


سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5250 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6125 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7000 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49000 جنيه.

الدولار
الدولار 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 12 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.03 جنيه

سعر الشراء: 51.93 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.03 جنيه

سعر الشراء: 59.91 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.54 جنيه

سعر الشراء: 69.39 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.86 جنيه

سعر الشراء: 13.83 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.16 جنيه

سعر الشراء: 14.13 جنيه.


وأكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد اليوم أجواءً مستقرة على أغلب المحافظات، مع درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية.

وأضافت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بنحو درجتين مئويتين، ليشعر المواطنون بحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومع سطوع أشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة جنوبًا

وأوضحت أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 43 و44 درجة مئوية.

شبورة مائية ورياح معتدلة

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها تتلاشى تدريجيًا مع شروق الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

كما توقعت نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء.

نصائح للمواطنين

وشددت غانم على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة والإكثار من شرب السوائل.

الذهب أسعار الذهب الدولار سعر الدولار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

ترامب

العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيران

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

زيزو

أمير هشام: الأهلي يدرس بيع زيزو في هذه الحالة

ترشيحاتنا

عموته

بطولات محلية و عالمية.. إنجازات لا تحصى لعموته مدرب الأهلي الجديد

زيزو

حقيقة استغناء الأهلي عن زيزو

منتخب الشباب

عبد اللطيف يعد منتخب الناشئين لخوض منافسات كأس العالم

بالصور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد