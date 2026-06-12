أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 12 يونيو 2026.

الذهب



سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5250 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6125 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7000 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49000 جنيه.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 12 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.03 جنيه

سعر الشراء: 51.93 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.03 جنيه

سعر الشراء: 59.91 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.54 جنيه

سعر الشراء: 69.39 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.86 جنيه

سعر الشراء: 13.83 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.16 جنيه

سعر الشراء: 14.13 جنيه.



وأكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد اليوم أجواءً مستقرة على أغلب المحافظات، مع درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية.

وأضافت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بنحو درجتين مئويتين، ليشعر المواطنون بحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومع سطوع أشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة جنوبًا

وأوضحت أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 43 و44 درجة مئوية.

شبورة مائية ورياح معتدلة

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها تتلاشى تدريجيًا مع شروق الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

كما توقعت نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء.

نصائح للمواطنين

وشددت غانم على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة والإكثار من شرب السوائل.