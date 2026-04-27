قدم الكثير من أجل خدمة وطنه .. مجدي مرشد ينعى والد رئيس الوزراء اللواء كمال مدبولي

نعى الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، اللواء كمال مدبولي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ووالد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

وأكدت مرشد، أن الفقيد كان نموذجًا وطنيًا مشرفًا، حيث قدم الكثير من أجل خدمة وطنه، وكان من رجال القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، مضيفة أن تاريخه سيظل محل تقدير واعتزاز من أبناء الوطن.

وتقدم وكيل لجنة الصحة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وأسرته الكريمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.