بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن التقارير التي تتحدث عن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة "مجرد تكهنات"، وأن طهران لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أي اتفاق.

وأوضح بقائي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن قطر وباكستان "تلعبان دور الوسيط النشط"، لكنه أضاف أن "التصرفات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية".

وتابع بقائي، وفقًا لإرنا: "منذ البداية، كان وضع المفاوضات واضحًا لنا، وقد تم الانتهاء من جزء كبير من النص. ومع ذلك، استمر الأمريكيون في تغيير مواقفهم".

وأضاف أن إيران "أثبتت أنها لا تتنازل عما حددته كخطوط حمراء".

وقال: "حتى الآن، لم تتوصل إيران إلى قرار نهائي بشأن أي اتفاق".

كما أشار إلى أن الوضع في مضيق هرمز أصبح "أقل أمانًا بسبب التصرفات الأمريكية".

تصريحات ترامب بشأن إيران

في وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات الجوية على إيران التي كان قد أعلن عنها قبل ساعات، وذلك بعد الموافقة على "النقاط النهائية" للاتفاق مع إيران.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "بناءً على وصول المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيتُ، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات الجوية والقصف المقررين على إيران هذا المساء".