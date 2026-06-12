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921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
رحمة سمير

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض تفاصيل خريطة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، موضحًا عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات وطبيعة الأسئلة المقررة، إلى جانب آلية توزيع المواد خلال الأسابيع الأولى من الامتحانات.

921 ألف طالب يؤدون الامتحانات

أكد رفعت فياض أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ نحو 921 ألف طالب وطالبة، من بينهم 3 آلاف طالب يؤدون الامتحانات وفق نظام الثانوية العامة القديم باعتبارهم من الطلاب الراسبين في أعوام سابقة.

امتحانات الثانوية العامة

الأسبوع الأول للمواد غير المضافة للمجموع

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم خصصت الأسبوع الأول من جدول الامتحانات للمواد التي لا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، رغم كونها مواد نجاح ورسوب، مشيرًا إلى أن جميع امتحانات هذه المواد ستعتمد بالكامل على أسئلة الاختيار من متعدد.

15% أسئلة مقالية بالمواد الأساسية

وأشار إلى أن امتحانات الأسبوع الثاني ستشهد انطلاق المواد الأساسية المضافة للمجموع، لافتًا إلى أن ورقة الامتحان ستتضمن 15% أسئلة مقالية و85% أسئلة اختيار من متعدد، وفق مواصفات الامتحانات المعتمدة من الوزارة.

امتحانات الثانوية العامة

نظام التقييم مستمر دون تغيير

وأضاف أن الأسئلة الموضوعية ستظل تمثل النسبة الأكبر من الامتحانات، مع استمرار الاعتماد على نظام التقييم الذي يهدف إلى قياس الفهم والتحليل إلى جانب استيعاب المقررات الدراسية.

امتحانات الثانوية العامة


وتستعد وزارة التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، مع تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة على مستوى جميع المواد الدراسية.

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