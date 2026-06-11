متعدد ومقالية .. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤديها 921 ألف طالب وطالبة، من بينهم 3 آلاف طالب وطالبة من الراسبين الذين يؤدون الامتحانات وفق نظام الثانوية العامة القديم.

وقال فياض، خلال لقاء له لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن وزارة التربية والتعليم حددت الأسبوع الأول من الامتحانات للمواد التي لا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، لكنها تُعد مواد نجاح ورسوب.

وتابع أن جميع امتحانات الأسبوع الأول ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد، مع اختيار الإجابة الصحيحة.

أسئلة اختيار من متعدد

وأشار إلى أن الأسبوع الثاني سيشهد امتحانات المواد التي تُضاف درجاتها إلى المجموع، على أن تتضمن ورقة الامتحان 15% أسئلة مقالية و85% أسئلة اختيار من متعدد.