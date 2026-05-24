رفعت فياض: القضاء على عجز معلمي المواد الأساسية وتطوير شامل للتعليم بالشراكات الدولية

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف نجحت في معالجة أزمة العجز في معلمي المواد الأساسية، من خلال تطبيق نظام محاسبة المعلمين على الحصص الإضافية بما ساهم في سد الفجوات داخل المدارس.



أساليب التعليم الحديثة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير معلمين ذوي كفاءة عالية لمواكبة التطور المستمر في أساليب التعليم الحديثة.

إدارة المنظومة التعليمية

وأشار إلى أن منح مديري الإدارات التعليمية صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات ساهم في تحسين إدارة المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت نجاحها وأصبحت محل اهتمام وتطوير مستمر.

دعم وتطوير التعليم

ولفت إلى أن العلاقات القوية لمصر مع دول مثل اليابان وإيطاليا وألمانيا كان لها دور مهم في دعم وتطوير التعليم، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

مادة الذكاء الاصطناعي

كما أوضح أنه تم توقيع اتفاق مع جامعة هيروشيما اليابانية يتيح لطلاب التعليم العام الحصول على شهادة جامعية في مادة الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة الثانوية.

تقليل الكثافة الطلابية

واختتم بالإشارة إلى أن المنظومة التعليمية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، خاصة فيما يتعلق بالمناهج، وتقليل الكثافة الطلابية بشكل أكبر، إلى جانب تدريب المعلمين على المناهج الحديثة والمطورة.