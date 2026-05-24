تطبيق 12 تخصص جديد في نظام البكالوريا التكنولوجية من العام الدراسي المقبل|تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل تخصصات نظام البكالوريا التكنولوجية التي ستكون بديلا لنظام الدبلومات الفنية بداية من العام المقبل ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

- البكالوريا المصرية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-البكالوريا المصرية في التكنولوجيا الانشائية

-البكالوريا المصرية في التكنولوجيا الميكانيكية والتصنيع والإنتاج

-البكالوريا المصرية في التكنولوجيا الكهربية

- البكالوريا المصرية في التكنولوجيا الحيوية

-البكالوريا المصرية في تكنولوجيا الكيمياء والبترول

- البكالوريا المصرية في تكنولوجيا تشكيل وتشغيل المعادن

-البكالوريا المصرية في تكنولوجيا الفنون والزخرفة

-البكالوريا المصرية في تكنولوجيا تقديم الخدمات

-البكالوريا المصرية في تكنولوجيا الأعمال

-البكالوريا المصرية في تكنولوجيا الضيافة والفندقة

-البكالوريا المصرية في تكنولوجيا الزراعة والغذاء

وكان قد أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم : أن هناك خطوات تطوير تتم تتم بوتيرة متسارعة في التعليم الفني ، توجت بإفتتاح ١٠٠ مدرسة إيطالية فنية تمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية (المسمى الجديد لشهادة الدبلوم) بالإضافة لشهادة فنية إيطالية ستبدأ العمل في العام الدراسي القادم ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطاع التعليم الفني في مصر يشهد تحولًا بنيويًا واسع النطاق، يستهدف إعادة صياغة هوية الخريج التقني بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتي هذا التحول في إطار رؤية شاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، وتعزيز التدويل والشراكات الدولية، والتوسع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : لقد مثّلت التعديلات التشريعية الأخيرة نقلة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث شملت تعديل 16 مادة قانونية مخصصة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي ، مشيرةً إلى أنه قد جرى بموجب هذه التعديلات إلغاء مسمى "الدبلوم الفني" واستبداله رسميًا بمسمى "البكالوريا التكنولوجية المصرية" اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بما يعكس نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية.