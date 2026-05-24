جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني وإجراءات مكافحة الغش |تفاصيل عاجلة

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة يوم الخميس 4 يونيو 2026 ، حسب الجدول المعلن في كل محافظة .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة

الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء

الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية

الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء

الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري)



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة

الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط

السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية

الاحد 7 يونيو 2026 : الهندسة

الاثنين 8 يونيو 2026 : العلوم + التربية الفنية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بالسعيدية)



امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :