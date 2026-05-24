جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني وإجراءات مكافحة الغش |تفاصيل عاجلة

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة يوم الخميس 4 يونيو 2026 ، حسب الجدول المعلن في كل محافظة .
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة
الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية
السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء
الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية
الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة
الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء
الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري)
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة
الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط
السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية
الاحد 7 يونيو 2026 : الهندسة
الاثنين 8 يونيو 2026 : العلوم + التربية الفنية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأربعاء 10 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بالسعيدية)
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :
- تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية
- توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
- تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش
- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
- منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
- حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.