ناقلة نفط سعودية تتعرض لحادث بمضيق هرمز.. وهذا مصير طاقمها

أعلنت شركة سعودية للشحن أن ناقلتها العملاقة "وديان" تعرضت لحادث أمس أثناء عبورها مضيق هرمز، إلا أن السفينة لا تزال صالحة للإبحار وشحنتها آمنة.

وأضافت الشركة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وكانت السعودية قد أدانت بشدة، يوم الثلاثاء، استهداف إيران لناقلة النفط "وديان" والناقلة القطرية "الركايات" أثناء عبورهما مضيق هرمز.

كما تعرضت ناقلة ثالثة، هي "سايبرس بروسبيريتي" التي ترفع علم ليبيريا، لهجوم مماثل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "هذه الهجمات تُعدّ اعتداءً على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية".

وتحرك الجيش الأمريكي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها شنت "سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض خسائر فادحة" عليها جراء مهاجمة السفن في مضيق هرمز.