ميلوني تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا في اجتماع مع زيلينسكي في أنقرة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، استمرار إيطاليا في تقديم المساعدة للشعب الأوكراني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته ميلوني اليوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أنقرة، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب ميلوني.

وجاء في البيان: "خلال الاجتماع، تم التأكيد مجددا على التزام إيطاليا الراسخ بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ودعم عملية السلام العادل والدائم".

وأضاف البيان: "كما أكدت ميلوني استمرار إيطاليا في تقديم المساعدة للشعب الأوكراني، مع التركيز بشكل خاص على تدابير تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، التي تضررت بشدة جراء الهجمات الروسية".