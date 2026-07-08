ضبط مصنع أجبان غير مرخص بمركز أبشواي بالفيوم

شنت إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية موسعة بنطاق مركز أبشواي تمكنت من ضبط مصنع أجبان غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك في الحملة؛ ​الدكتور عبد الرؤوف محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وأمير محمد عبد التواب، ومحمود فتحي خليفة، المفتشين بإدارة البيئة، وعاطف محمد توفيق، بشرطة البيئة والمسطحات، وعبد الغفار محمد، مدير إدارة البيئة بمركز أبشواي.

​من جهته، أكد محافظ الفيوم، أن حماية البيئة والحفاظ على سلامة المواطنين يمثلان أولوية من أولويات المحافظة، مشدداً أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد أي منشأة تخالف الاشتراطات البيئية أو الصحية.

وأضاف، أن الحملات الميدانية مستمرة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود التي تبذلها فرق التفتيش البيئي لردع المخالفين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة، مهيباً بأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية، والإسراع في تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.