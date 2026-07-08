تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بأسوان حول امتحان الأدب والنصوص

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (علوم) في محافظة أسوان، عقب أدائهم امتحان مادة الأدب والنصوص، والذي جاء في ختام ماراثون امتحانات العام الدراسي 2025/2026، وسط حالة من الارتياح لدى عدد من الطلاب، في مقابل شكاوى آخرين من بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز ودقة في الإجابة.

وأكد عدد من الطلاب، في تصريحات لهم عقب خروجهم من اللجان، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة من المنهج، مع وجود بعض النقاط التي ميزت بين مستويات الطلاب، فيما أشار آخرون إلى أن ضيق الوقت كان أبرز التحديات التي واجهتهم خلال الإجابة.

الثانوية الازهرية

وأوضح الطلاب أن انتهاء الامتحانات يمثل لحظة فارقة بعد أسابيع من الاستعداد والمذاكرة، معربين عن أملهم في أن تكلل جهودهم بالنجاح وتحقيق النتائج التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان انتظامًا في سير الامتحانات حتى آخر يوم، وسط تطبيق الإجراءات المنظمة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، دون رصد معوقات مؤثرة على سير العملية الامتحانية.