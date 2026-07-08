تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (11) سفن، وتم تداول (14000) طن بضائع و(846) شاحنة و(224) سيارة.

وأضاف المركز ، في بيان اليوم / الأربعاء / ، أن حركة الواردات شملت (6) سفن و(5000) طن بضائع و(504) شاحنات و(193) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(9000) طن بضائع و(342) شاحنة و(31) سيارة.

واشار المركز إلى أن ميناء سفاجا استقبل 4 سفن وهي Alcudia Express، وPOSEIDON EXPRESS، و PAN LILI والرياض، بينما غادرت 4 سفن وهي PELAGOS Express،و POSEIDON EXPRESS ، والحرية2 وأمل.

و شهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(170) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.