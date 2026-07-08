محافظ الفيوم يصدر قرارا بترقية 5162 معلما وأخصائيا بالتربية والتعليم

​أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، قراراً بترقية 5162 معلماً وأخصائياً من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد استيفائهم المدة القانونية للترقي إلى الدرجة الأعلى.

قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع من شملهم قرار الترقية، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المعلمون في بناء وتنشئة الأجيال، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم للعاملين بقطاع التعليم، بما يسهم في تطوير الأداء، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في هذا الملف الحيوي.

وأوضح الدكتور خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، أن قرار محافظ الفيوم رقم 334 لسنة 2026 يأتي استكمالاً للقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2026، الخاص بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى لعدد 5162 معلماً وأخصائياً من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

وأضاف، أنه وفقاً للقرار تُحتسب أقدمية للمترقين اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025، مع منح المترقين بدل الاعتماد المقرر، وعلاوة الترقية، بدءاً من شهر يوليو 2026.

​كما توجه مدير مديرية التربية والتعليم، بالشكر للدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، على دعمه المستمر لقطاع التعليم، مؤكداً أن هذه الترقيات تمثل دافعاً قوياً للمعلمين لبذل المزيد من الجهد، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.