تنزانيا تعزز احتياطياتها بشراء 28 طنا من الذهب في 18 شهرا

ذكر محافظ البنك المركزي التنزاني إيمانويل توتوبا، أن البنك اشترى نحو 28 طنا متريا من الذهب خلال الأشهر الـ18 الماضية، في إطار جهوده لتعزيز الاحتياطيات الدولية ودعم استقرار عملة الشلن.

وأضاف توتوبا، في بيان صادر عن وزارة المالية، أن القيمة السوقية للذهب الذي اشتراه البنك المركزي تُقدر بنحو 3.68 مليار دولار وفقا للأسعار الحالية.

ويواصل بنك تنزانيا المركزي تعزيز احتياطياته من الذهب منذ إطلاق برنامج الشراء في عام 2023.

وفي سبتمبر 2024، ألزمت هيئة تنظيم التعدين جميع شركات التعدين وتجار الذهب المصدرين بتخصيص ما لا يقل عن 20% من إنتاجهم للبيع إلى البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى دعم الاحتياطيات الأجنبية.

تُعد تنزانيا من بين أكبر عشر دول منتجة للذهب في إفريقيا، ما يمنحها قاعدة قوية لتعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس.

وأوضح محافظ البنك المركزي التنزاني، أن برنامج شراء الذهب أسهم في توسيع الشمول المالي، إذ دفع أكثر من 4 آلاف تاجر معادن وعامل مناجم صغير إلى فتح حسابات جديدة لدى المؤسسات المالية منذ إطلاق المبادرة.

وأضاف توتوبا، في تصريحات سابقة خلال إعلان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أن احتياطيات تنزانيا من النقد الأجنبي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 4.3 شهر، بما يعكس تحسنًا في مستوى الاحتياطيات الخارجية.