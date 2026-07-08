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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كايا كالاس: الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت غير مقبولة وحرية الملاحة في هرمز يجب أن تصان

كايا كالاس: الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت غير مقبولة وحرية الملاحة في هرمز يجب أن تصان
كايا كالاس: الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت غير مقبولة وحرية الملاحة في هرمز يجب أن تصان
أ ش أ

 أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم / الأربعاء / أن تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مشددة على أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت "غير مقبولة".

وقالت كالاس - في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" - إن إيران كانت قد التزمت، بموجب المذكرة الخاصة بوقف الحرب، بإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن هجماتها الأخيرة على السفن بالقرب من المضيق تمثل انتهاكا لهذا الالتزام وتهدد استئناف إمدادات الطاقة.

وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وعدم عرقلتها.. مضيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم الاثنين المقبل، مع نظرائهم من دول الخليج، لبحث سبل التعاون لدعم تنفيذ الاتفاق، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران إنهاء الحرب الهجمات الإيرانية إعادة فتح مضيق هرمز

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