ترامب: أصدرت تعليماتي للممثلين الأمريكيين بعدم التسرع ولن يكون الأمر مثل صفقة أوباما السيئة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة "تروث سوشيال" التي يمتلكها : إنّ إحدى أسوأ الصفقات التي أبرمتها بلادنا على الإطلاق هي الاتفاق النووي مع إيران، الذي اقترحه ووقّعه باراك حسين أوباما.

وتابع ترامب: لكن الأمر مختلف تمامًا مع الاتفاق الذي تتفاوض عليه إدارة ترامب حاليًا مع إيران - بل على العكس تمامًا! المفاوضات تسير بشكل منظم وبنّاء، وقد أبلغتُ ممثليّ بعدم التسرّع في إبرام اتفاق في هذا الوقت، فهذا من جانبنا.

سيظل الحظر ساريًا بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق وتصديقه وتوقيعه.

يجب أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو الحصول على أسلحة نووية، أودّ أن أشكر جميع دول الشرق الأوسط التي ستتعزز مكانتها أكثر فأكثر بانضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم، ربما ترغب إيران أيضًا في الانضمام!”.