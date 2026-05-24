ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسل قناة ABC بأنه "لا يستطيع الحديث عن الاتفاق" مع إيران، لكنه أضاف: “هذا الأمر متروك لي تماماً، وإذا كان هناك أي جديد، فهو أخبار سارة فقط، أنا لا أبرم صفقات سيئة.”

وبالتزامن مع التقارير الإيجابية حول التقدم المحرز في المفاوضات مع إيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يمتلكها، صورةً مُعدّة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُظهر قصف سفن حربية إيرانية، على ما يبدو في مضيق هرمز.

وأرفق ترامب الصورة بتعليق "أديوس!" وتعني (وداعا! بالإسبانية).