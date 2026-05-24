مصدر إسرائيلي: ترامب لن يوقع اتفاقا دون إزالة اليورانيوم الإيراني

كشفت تقارير إسرائيلية ، أنه في ظل تزايد التقارير حول اقتراب واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم جديدة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام الصمت حيال تداعيات الاتفاق المحتمل على إسرائيل، بينما أكدت مصادر سياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سيصر على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل”.

وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن الولايات المتحدة تواصل إطلاع تل أبيب على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن فتح مضيق هرمز والدخول في محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي حول الملفات الخلافية مع إيران.

وأوضح المصدر أن نتنياهو شدد خلال اتصال هاتفي مع ترامب على أن إسرائيل “ستحافظ على حرية التصرف في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات، بما فيها لبنان”، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جدد التزامه بهذا المبدأ.

كما نقل المصدر عن ترامب تأكيده أن أي اتفاق نهائي لن يتم توقيعه ما لم توافق إيران على تفكيك برنامجها النووي وإزالة جميع مخزونات اليورانيوم المخصب من أراضيها.

ورغم هذه التطمينات، لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن طبيعة اليورانيوم الذي سيتم التخلص منه، في ظل تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير إلى امتلاك إيران نحو 11 طنًا من اليورانيوم بمستويات تخصيب مختلفة.

وفي الوقت نفسه، تتبنى إسرائيل خطابًا أكثر حذرًا تجاه الاتفاق المرتقب، خصوصًا مع استمرار القيود المفروضة على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تخفيف الضغوط الداخلية وتجنب تصعيد عسكري جديد قبل كأس العالم.

وبحسب التسريبات، تتضمن مسودة الاتفاق تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما نفته طهران رسميًا، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن تفاصيل آلية التخلص من المخزون النووي تم تأجيلها إلى جولات تفاوض لاحقة.

كما أفادت تقارير بأن الاتفاق الإطاري قد يشمل ثلاث مراحل رئيسية:

إنهاء الحرب.

إعادة فتح مضيق هرمز.

الدخول في مفاوضات تمتد 30 يومًا قابلة للتمديد لحسم الملفات العالقة.

وفي أوروبا، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتجاه نحو إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تسوية تمنع إيران من تطوير سلاح نووي، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي طويل الأمد.