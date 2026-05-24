قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر إسرائيلي: ترامب لن يوقع اتفاقا دون إزالة اليورانيوم الإيراني

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

كشفت تقارير إسرائيلية ، أنه في ظل تزايد التقارير حول اقتراب واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم جديدة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام الصمت حيال تداعيات الاتفاق المحتمل على إسرائيل، بينما أكدت مصادر سياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سيصر على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل”.

وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن الولايات المتحدة تواصل إطلاع تل أبيب على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن فتح مضيق هرمز والدخول في محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي حول الملفات الخلافية مع إيران.

وأوضح المصدر أن نتنياهو شدد خلال اتصال هاتفي مع ترامب على أن إسرائيل “ستحافظ على حرية التصرف في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات، بما فيها لبنان”، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جدد التزامه بهذا المبدأ.

كما نقل المصدر عن ترامب تأكيده أن أي اتفاق نهائي لن يتم توقيعه ما لم توافق إيران على تفكيك برنامجها النووي وإزالة جميع مخزونات اليورانيوم المخصب من أراضيها.

ورغم هذه التطمينات، لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن طبيعة اليورانيوم الذي سيتم التخلص منه، في ظل تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير إلى امتلاك إيران نحو 11 طنًا من اليورانيوم بمستويات تخصيب مختلفة.

وفي الوقت نفسه، تتبنى إسرائيل خطابًا أكثر حذرًا تجاه الاتفاق المرتقب، خصوصًا مع استمرار القيود المفروضة على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تخفيف الضغوط الداخلية وتجنب تصعيد عسكري جديد قبل كأس العالم.

وبحسب التسريبات، تتضمن مسودة الاتفاق تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما نفته طهران رسميًا، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن تفاصيل آلية التخلص من المخزون النووي تم تأجيلها إلى جولات تفاوض لاحقة.

كما أفادت تقارير بأن الاتفاق الإطاري قد يشمل ثلاث مراحل رئيسية:

إنهاء الحرب.

إعادة فتح مضيق هرمز.

الدخول في مفاوضات تمتد 30 يومًا قابلة للتمديد لحسم الملفات العالقة.

وفي أوروبا، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتجاه نحو إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تسوية تمنع إيران من تطوير سلاح نووي، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي طويل الأمد.

بنيامين نتنياهو إسرائيل طهران ترامب تفكيك البرنامج النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

منجم السكري

«الدمب تراك» في منجم السكري: شاحنات عملاقة تنقل الخام من قلب الجبل إلى مرحلة التصنيع

منجم السكري

مراحل التعدين تحت الأرض في منجم السكري لاستخراج الذهب

أرشيفية

اعرف سعر المتر بكام.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد