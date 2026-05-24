الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مجموعة مصر.. إيران تهرب من أمريكا قبل كأس العالم

إسراء أشرف

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم تغيير مقر إقامة منتخب إيران خلال منافسات كأس العالم 2026، بنقل المعسكر الرئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، في ظل الأوضاع السياسية المتوترة بين طهران وواشنطن خلال الفترة الحالية.

وكان المنتخب الإيراني قد استقر سابقًا على إقامة معسكره بمدينة توسان في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن تتجه الإدارة الإيرانية لإعادة النظر في الأمر مع تصاعد التوترات بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة.

وكشف مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع مسؤولي الاتحاد الدولي “فيفا” والجهات المنظمة للبطولة، يقضي بإقامة المعسكر الجديد في مدينة تيخوانا المكسيكية، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت مؤخرًا في إسطنبول، إلى جانب جلسة عبر الإنترنت مع ماتياس جرافستروم الأمين العام لفيفا.

وأوضح تاج أن المعسكر الجديد يوفر كافة الاحتياجات الفنية الخاصة بالمنتخب، سواء من ملاعب تدريب أو منشآت رياضية وتجهيزات إقامة، مشيرًا إلى أن موقع تيخوانا يمنح المنتخب أفضلية كبيرة بسبب قربه من الولايات المتحدة والمدن المستضيفة لمباريات إيران في البطولة.

وأضاف أن المسافة القصيرة بين تيخوانا ولوس أنجلوس ستسهل تحركات المنتخب خلال المونديال، كما أن الانتقال إلى المكسيك سيساعد على تقليل التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات والإجراءات الأمنية الخاصة بالبعثة الإيرانية.

ورغم إعلان الاتحاد الإيراني تفاصيل الخطوة الجديدة، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي بيان رسمي حتى الآن لتأكيد نقل المعسكر بشكل نهائي.

مباحثات عمانية إيرانية تؤكد الحل الدبلوماسي للأزمة وحرية الملاحة البحرية

