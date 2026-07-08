قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
فى إيطاليا.. عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا
قرب حدود إثيوبيا،. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في حالة واحدة.. والتموين تزف أخبارا سارة لهذه الفئات.. أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

 إعادة البطاقة التموينية للعمل.. الوزارة تزف أخبارا سارة لهذه الفئات


شهدت الفترة الأخيرة خروج عدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني، والجميع يسأل عن إجراءات التظلم، وما هي الفئات التي لا تستحق الدعم التمويني.

وأكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة

يبحث جميع المواطنين خلال هذه الفترة وتحديدا المستثمرين والمقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب، والجميع يسأل هل الوقت الحالي مناسب للشراء أم سيكون هناك انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة.

إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في هذه الحالة.. حكم سابق يعلن مفاجأة

تابع مشجعو كرة القدم في مصر وجميع دول العالم، ما حدث خلال مباراة منتخب مصر والارجنتين، والجميع شاهد الظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخب مصر، بعد عدم احتساب ضربة جزاء، واحتساب هدف لـ منتخب الأرجنتين، والجميع يسأل هل ستعاد المباراة بعد الظلم التحكيمي بالمباراة أم هذا الأمر مستبعد.


أكد إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة مصر والأرجنتين ظلم منتخب مصر، موضحًا أن ميزان العدالة يجب أن يكون واحدًا، لأن الهدف الذي أُلغي للمنتخب المصري كان بسبب مخالفة، كما أن المنتخب المصري استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

لن تمتلك سلاحا نوويا.. رسائل حاسمة من ترامب بشأن إيران

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة حلف الناتو، استياءه من موقف الحلف خلال العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، معتبرًا أن الحلفاء لم يقدموا الدعم المتوقع، رغم أنه لم يكن بحاجة إلى مشاركتهم، على حد تعبيره.

البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لـ55.07 مليار دولار في يونيو


 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو الماضي.

ناقد رياضي: منتخب مصر تفوق فنيًا على الأرجنتين.. وخرج بهدف غير شرعي

أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن بدر أن منتخب مصر تفوق فنيًا على منتخب الأرجنتين خلال أغلب فترات المباراة، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال الناقد الرياضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "من الناحية الفنية منتخب مصر تفوق في أغلب أوقات المباراة، وحتى من البداية كان الكابتن حسام حسن متفوقًا في قراءة المباراة، وشاهدنا المنتخب يدخل اللقاء بأفضل أسلوب ممكن، ولم يمنح المنتخب الأرجنتيني أي فرصة أو مساحة كان يستغلها في المباريات السابقة".

احذر هذا النوع من الدواجن.. البيطريين تفجر مفاجأة

شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بخصوص حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، والجميع يبحث عن تأثير هذه المادة عندما توضع للدواجن وبعد ذلك تنقل لجسم الإنسان.

وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

الخارجية الكويتية: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الكويتية، قالت إن الاعتداءات الإيرانية تهدد أمن واستقرار الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين.


وأضافت الخارجية الكويتية، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن استمرار الاعتداءات الإيرانية يقوض جهود التهدئة الإقليمية والدولية.

ولفتت الخارجية الكويتية، إلى أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن المساس به.

الخارجية الكويتية الدواجن منتخب مصر الأرجنتين برامج التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

ترشيحاتنا

خلال مراسم التوقيع

باستثمارات 1.5 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع تصنيع قفازات صناعية بمنطقة "قناة السويس"

محافظ بني سويف

بني سويف.. توجيهات فورية لحل الشكاوى وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية

اعمال الحملة

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة وحملاته الرقابية على الأسواق

بالصور

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد