إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في حالة واحدة.. والتموين تزف أخبارا سارة لهذه الفئات.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

إعادة البطاقة التموينية للعمل.. الوزارة تزف أخبارا سارة لهذه الفئات



شهدت الفترة الأخيرة خروج عدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني، والجميع يسأل عن إجراءات التظلم، وما هي الفئات التي لا تستحق الدعم التمويني.

وأكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة

يبحث جميع المواطنين خلال هذه الفترة وتحديدا المستثمرين والمقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب، والجميع يسأل هل الوقت الحالي مناسب للشراء أم سيكون هناك انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة.

إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في هذه الحالة.. حكم سابق يعلن مفاجأة

تابع مشجعو كرة القدم في مصر وجميع دول العالم، ما حدث خلال مباراة منتخب مصر والارجنتين، والجميع شاهد الظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخب مصر، بعد عدم احتساب ضربة جزاء، واحتساب هدف لـ منتخب الأرجنتين، والجميع يسأل هل ستعاد المباراة بعد الظلم التحكيمي بالمباراة أم هذا الأمر مستبعد.



أكد إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة مصر والأرجنتين ظلم منتخب مصر، موضحًا أن ميزان العدالة يجب أن يكون واحدًا، لأن الهدف الذي أُلغي للمنتخب المصري كان بسبب مخالفة، كما أن المنتخب المصري استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

لن تمتلك سلاحا نوويا.. رسائل حاسمة من ترامب بشأن إيران

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة حلف الناتو، استياءه من موقف الحلف خلال العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، معتبرًا أن الحلفاء لم يقدموا الدعم المتوقع، رغم أنه لم يكن بحاجة إلى مشاركتهم، على حد تعبيره.

البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لـ55.07 مليار دولار في يونيو





أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو الماضي.

ناقد رياضي: منتخب مصر تفوق فنيًا على الأرجنتين.. وخرج بهدف غير شرعي

أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن بدر أن منتخب مصر تفوق فنيًا على منتخب الأرجنتين خلال أغلب فترات المباراة، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال الناقد الرياضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "من الناحية الفنية منتخب مصر تفوق في أغلب أوقات المباراة، وحتى من البداية كان الكابتن حسام حسن متفوقًا في قراءة المباراة، وشاهدنا المنتخب يدخل اللقاء بأفضل أسلوب ممكن، ولم يمنح المنتخب الأرجنتيني أي فرصة أو مساحة كان يستغلها في المباريات السابقة".

احذر هذا النوع من الدواجن.. البيطريين تفجر مفاجأة

شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بخصوص حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، والجميع يبحث عن تأثير هذه المادة عندما توضع للدواجن وبعد ذلك تنقل لجسم الإنسان.

وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

الخارجية الكويتية: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الكويتية، قالت إن الاعتداءات الإيرانية تهدد أمن واستقرار الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين.



وأضافت الخارجية الكويتية، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن استمرار الاعتداءات الإيرانية يقوض جهود التهدئة الإقليمية والدولية.

ولفتت الخارجية الكويتية، إلى أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن المساس به.