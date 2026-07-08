لن تمتلك سلاحا نوويا.. رسائل حاسمة من ترامب بشأن إيران

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة حلف الناتو، استياءه من موقف الحلف خلال العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، معتبرًا أن الحلفاء لم يقدموا الدعم المتوقع، رغم أنه لم يكن بحاجة إلى مشاركتهم، على حد تعبيره.

وأضاف عيسى أن ترامب جدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة دمرت قدراتها العسكرية، كما طالب دول الحلف بتحمل نصيب أكبر من أعباء الإنفاق الدفاعي، معتبرًا أن واشنطن تحملت العبء الأكبر لسنوات.

وأشار إلى أن الأمين العام للحلف، مارك روته، سعى إلى تهدئة الأجواء، مؤكدًا أن أوروبا أسهمت في دعم العمليات الأمريكية وشكلت منصة رئيسية للقوة العسكرية الأمريكية. كما أبدت عدة دول استعدادها لزيادة الإنفاق الدفاعي، فيما أعلنت كندا نيتها رفعه إلى 4% خلال عامين، مع توجه غالبية الدول لتحقيق الأهداف الجديدة بحلول عام 2035.