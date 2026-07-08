خام برنت والأمريكي يرتفعان بأكثر من 4% عقب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن خامي برنت والأمريكي يرتفعان بأكثر من 4% عقب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران.

وقد أكد الرئيس الأمريكي ترامب، أن الناتو كان يحصل على خدماتنا مجانا لسنوات طويلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي ‏ترامب، خلال لقاء أمين عام الناتو في أنقرة، أن الأمر انتهى بالنسبة لي بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، ولا أريد التعامل مجددا مع إيران.

وأوضح أننا قضينا على الصفين الأول والثاني من القادة الإيرانيين، ولسنا في حاجة للناتو لكن كنت أختبرهم بشأن إيران.

وأردف ترامب: لست راضيا عن موقف الناتو بشأن جرينلاند وإيران، وأن دول في الناتو لا تؤدي التزاماتها من الإنفاق الدفاعي.