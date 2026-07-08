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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غداً.. "مقامات" يستعيد مسيرة محمد سلطان في أمسية ببيت التلحين

صالون مقامات
صالون مقامات
أحمد البهى

ينظم قصر الأمير بشتاك (بيت الغناء العربي) بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء غد الخميس في تمام السابعة والنصف، صالون "مقامات" بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، أمسية موسيقية بعنوان "عناق الموسيقى والوفاء"، احتفاءً بميلاد الملحن الكبير الراحل محمد سلطان، أحد أبرز رموز التلحين في مصر والعالم العربي.

وتأتي الأمسية في إطار اهتمام صندوق التنمية الثقافية بالحفاظ على الذاكرة الموسيقية المصرية، وإعادة تقديم تجارب المبدعين الذين تركوا بصمة راسخة في تاريخ الأغنية العربية، من خلال لقاءات توثيقية تجمع بين الحوار والتوثيق والإبداع الموسيقي.

ويتناول الصالون ملامح المشوار الفني لمحمد سلطان، وما تميزت به ألحانه من خصوصية فنية، إلى جانب تعاونه مع كوكبة من نجوم الغناء، وفي مقدمتهم الفنانة فايزة أحمد، فضلًا عن أعماله مع عدد من المطربين والمطربات الذين أثرت ألحانه مسيرتهم الفنية.

فكرة الصالون: 

الصالون فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، وتعده وتقدمه الناقدة الموسيقية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين، ويشارك فيه الموسيقار إيهاب عبد السلام، الذي يتحدث عن تجربته في توزيع عدد كبير من أعمال محمد سلطان خلال العقدين الأخيرين من حياته، كما يشارك الكاتب الصحفي حمدين حجاج، مستعرضًا أبرز الشهادات والأفكار التي سجلها الراحل في لقاءاته الصحفية معه.

وتختتم الأمسية بفقرة غنائية تقدمها المطربة مريم هاني، تتضمن باقة من أشهر ألحان محمد سلطان التي ارتبطت بأصوات كبار نجوم الغناء، من بينهم فايزة أحمد، وسعاد محمد، وأصالة، في احتفاء يجمع بين التوثيق الفني واستعادة جماليات اللحن المصري.

بيت الغناء العربي المعز لدين الله الفاطمي مقامات محمد سلطان

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