ناقد رياضي: منتخب مصر تفوق فنيًا على الأرجنتين.. وخرج بهدف غير شرعي

أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن بدر أن منتخب مصر تفوق فنيًا على منتخب الأرجنتين خلال أغلب فترات المباراة، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال الناقد الرياضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "من الناحية الفنية منتخب مصر تفوق في أغلب أوقات المباراة، وحتى من البداية كان الكابتن حسام حسن متفوقًا في قراءة المباراة، وشاهدنا المنتخب يدخل اللقاء بأفضل أسلوب ممكن، ولم يمنح المنتخب الأرجنتيني أي فرصة أو مساحة كان يستغلها في المباريات السابقة".

وأضاف: "المنتخب الأرجنتيني كان يعتمد في المباريات الماضية على تفريغ المساحات أمام ليونيل ميسي لاختراق الدفاعات، لكن منتخب مصر أغلق هذه المساحات بشكل كبير، واستطعنا التسجيل مرتين وكنا قريبين جدًا من تحقيق الفوز".

وتابع: "أعتبره إنجازًا كبيرًا أن بطل العالم وأحد أعظم اللاعبين في التاريخ احتاج إلى هدف غير شرعي حتى يتمكن من إقصاء منتخب مصر من كأس العالم".