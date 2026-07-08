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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن استشهاد عنصر من بحرية حرس الثورة في الاعتداءات الأمريكية

بحرية الحرس الثوري
بحرية الحرس الثوري
محمود نوفل

أعلنت وكالة إرنا  استشهاد عنصر من بحرية حرس الثورة في الاعتداءات الأمريكية صباحاً في مدينة ماهشهر.

ومنذ قليل ؛ أفادت  وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها.
 

ونفت وكالة أنباء مهر الإيرانية صحة الأنباء التي تتحدث عن انفجارات في جزيرة خارك.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، اليوم الأربعاء، إتمام جولة جديدة من الضربات على إيران، وأنها استهدفت أكثر من 80 هدفًا خلال هجماتها الأخيرة.

إلى جانب شنّ موجة جديدة من الضربات على إيران، ألغت واشنطن أيضًا ترخيصًا يسمح للبلاد ببيع النفط ، بعد إصابة ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "ضربت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية المتدفقة عبر الممر التجاري الدولي".

وأضاف البيان: "تبقى قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم تنفيذه".


 

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