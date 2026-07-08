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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد: منتخب مصر قدم بطولة كبيرة.. والتحكيم حرمنا من التأهل إلى ربع النهائي

منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي أحمد أشرف أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن الأداء الفني للفراعنة كان مميزًا طوال اللقاء، لكن القرارات التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "على المستوى الفني شاهدنا مباراة كبيرة من جانب منتخب مصر، قدمنا مباراة كبيرة جدًا طوال اللقاء، لكن للأسف في آخر 10 دقائق شاهدنا حالات تحكيمية مؤثرة، والحقيقة أننا تحدثنا عن الأخطاء التحكيمية طوال المباراة وليس في الدقائق الأخيرة فقط".

وأضاف: "كان لدينا ركلتا جزاء واضحتان لم تُحتسبا لمنتخب مصر بسبب الحكم الفرنسي، كما شهدت المباراة أكثر من حالة تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها واقعة إمام عاشور في الشوط الأول، بعدما تعرض لضربة واضحة في وجهه، ومع ذلك لم يستدعِ حكم الفيديو الحكم الرئيسي".

وتابع: "ليس الحكم الفرنسي وحده من تسبب في خسارة المنتخب، بل طاقم التحكيم بالكامل، وحكم الفيديو كان بعيدًا تمامًا عن مستواه".

وأشار أحمد أشرف إلى أن البطولة شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل: "البطولة بشكل عام بها علامات استفهام كبيرة جدًا، خاصة فيما يتعلق بحكام الفيديو، وكانت هناك حالات كثيرة تستوجب تدخل تقنية الفيديو، لكن ذلك لم يحدث، والبطولة للأسف بدأت تأخذ منحى آخر".

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