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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مى عمر تساند منتخب مصر بعد الخروج أمام الأرجنتين: كسبتم احترام الجميع

مى عمر
مى عمر
يمنى عبد الظاهر

أعربت الفنانة مى عمر عن دعمها الكامل لمنتخب مصر، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن لاعبي الفراعنة قدموا مباراة بطولية رغم الظروف التي أحاطت باللقاء.

وكتبت مى عمر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «منتخب مصر كان بيلاعب الأرجنتين والحكم والفيفا، ورغم كل الظروف، لعبتوا بروح الأبطال وقدمتوا مباراة تليق باسم مصر. كنتم تستحقوا الفوز والظلم كان واضح، لكنكم كسبتم احترام الجميع أنتم أبطال، وكلنا فخورين بيكم».

وأنهى منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس العالم 2026، بعدما خسر أمام نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16، وذلك رغم الأداء البطولى الذى قدمه الفراعنة طوال اللقاء.
 

الفنانة مى عمر لمنتخب مصر الأرجنتين بطولة كأس العالم 2026 والفيفا

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