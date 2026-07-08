شريف منير يدعم منتخب مصر بعد الخروج أمام الأرجنتين: «كنتوا رجالة وعملتوا كل اللي عليكوا»

حرص الفنان شريف منير على توجيه رسالة دعم ومساندة للاعبي منتخب مصر، عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، والخروج من دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا فخره بالأداء الذي قدمه الفراعنة خلال المباراة.

ثم أضاف في مقطع فيديو عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله بس كنا رجالة وسدينا ولعبنا حلو، وهما مش مصدقين نفسهم، ميسي بيعيط وهو خارج لأنه مش مصدق إنه كسب، معلش كنا رجالة وبنحبكم وعملتوا كل اللي عليكوا، إحنا وراكم، كنتوا وهتفضلوا رجالة»



وأنهى منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس العالم 2026، بعدما خسر أمام نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16، وذلك رغم الأداء البطولى الذى قدمه الفراعنة طوال اللقاء.

