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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور ينتقد التحكيم بعد خروج مصر: حسبي الله ونعم الوكيل

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور على الاخطاء التحكيمية في مباراة منتخب مصر والارجنتين ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "تحكيم فاجر وحكم فار افجر من الفجر لسه شايف لعبة صلاح زووم والكرة ضربة جزاء واضحة زي الشمس ونفس لعبة الغاء الهدف لمصر حسبي الله ونعم الوكيل في الفساد المرتبط بالرعاة وبميسي اللي لم يطرد في اول مباراة عشان عيب ده ميسي".

وقلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز إلى ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.  

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.

منتخب مصر والارجنتين خالد الغندور كأس العالم

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