«يا حلاوة يا ولاد على الاختيارات».. «الغندور» يُثير الجدل بسبب طاقم تحكيم مباراة المغرب وفرنسا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم تحكيم أرجنتيني مُكلّف بإدارة مواجهة المغرب وفرنسا، المُقرّرة يوم 9 يوليو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

وعلّق الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "حكم فرنسي لمباراة مصر والأرجنتين وحكم أرجنتيني لمباراة المغرب وفرنسا يا حلاوة يا ولاد على الاختيارات وأنا بقول من دلوقتي الفار والحكم هيخسّروا المغرب".

وسيقود اللقاء الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، ويعاونه كل من خوان بابلو بيلاتي وجابرييل تشادي، بينما سيكون داريو هيريرا حكمًا رابعًا، ويتولى كريستيان نافارو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب بوسطن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، في لقاء يسعى خلاله كل طرف إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال 2026.