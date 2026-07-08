هبوط جديد يضرب أسعار السلع .. المكرونة والبيض في صدارة التراجعات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية تراجعها في الأسواق المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، بعدما سجلت المكرونة والبيض أكبر موجة انخفاض، كما تراجعت أسعار السكر والأرز والدقيق والزيوت والبقوليات، في حين استقرت أسعار عدد محدود من السلع دون تغييرات تُذكر.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض 99.57 جنيه اليوم، بعد انخفاض قدره 6.34 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وتراجع سعر كرتونة البيض البلدي بمقدار 1.58 جنيه، ليصل إلى 118.37 جنيه.

وانخفض سعر البيضة البيضاء بقيمة 0.09 جنيه، ليسجل 4.11 جنيه للبيضة الواحدة.

كما تراجع سعر البيضة الحمراء بمقدار 0.07 جنيه، ليصل إلى 4.21 جنيه.

وسجل سعر البيضة البلدي انخفاضًا طفيفًا بقيمة 0.01 جنيه، ليستقر عند 4.83 جنيه للبيضة الواحدة.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر انخفاض بين السلع، بعدما تراجع سعرها بقيمة 5.25 جنيه، لتسجل 22.87 جنيه.

كما انخفض سعر العدس المعبأ (صحيح) بقيمة 6.58 جنيه، ليصل إلى 62.64 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر السكر المعبأ بمقدار 0.76 جنيه، ليسجل 34.66 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر المكرونة السائبة بقيمة 0.40 جنيه، لتسجل 25.49 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 0.37 جنيه، ليصل إلى 100.73 جنيه للتر.

وانخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بمقدار 0.36 جنيه، ليسجل 68.57 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر الفول المعبأ بقيمة 0.34 جنيه، ليصل إلى 61.06 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر الأرز المعبأ بمقدار 0.33 جنيه، ليسجل 34.62 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر العدس المعبأ (صحيح) بقيمة 0.33 جنيه، ليصل إلى 68.89 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر الدقيق المعبأ بمقدار 0.30 جنيه، ليسجل 25.67 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر زيت الذرة بقيمة 0.30 جنيه، ليصل إلى 120.73 جنيه للتر.

وانخفض سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو بمقدار 0.21 جنيه، لتسجل 27.91 جنيه.

استقرار أسعار بعض السلع

استقر سعر زيت عباد الشمس عند 101.15 جنيه للتر، إذ لم تتجاوز قيمة التغير 0.05 جنيه.

كما استقر سعر شاي العروسة 40 جرام عند 11.01 جنيه للعبوة، مع تغير طفيف بلغ 0.05 جنيه.

واستقر أيضًا سعر شاي ليبتون 40 جرام عند 17.86 جنيه للعبوة، بعدما سجل تغيرًا محدودًا بقيمة 0.05 جنيه.