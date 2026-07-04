موجة تراجع في أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق .. اعرف وصلت لكام؟!

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 4 يوليو 2026، موجة تراجع شملت عددًا كبيرًا من السلع الأكثر استهلاكًا، في مقدمتها البيض البلدي، والمكرونة، والسكر، والزيوت، والدقيق، والفول، فيما اقتصر الارتفاع على عدد محدود من الأصناف، أبرزها العدس الأصفر المعبأ.

وتراجع سعر كرتونة البيض إلى 95.80 جنيه، بعد انخفاض قدره 3.65 جنيه.

وانخفض سعر كرتونة البيض البلدي إلى 118.39 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 7.76 جنيه، وهو من أكبر الانخفاضات المسجلة اليوم.

كما تراجع سعر البيضة البيضاء إلى 3.98 جنيه، بانخفاض 0.18 جنيه.

وسجلت البيضة الحمراء 4.12 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.14 جنيه.

وانخفض سعر البيضة البلدي إلى 4.69 جنيه، بتراجع بلغ 0.21 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 34.63 جنيه، بانخفاض 0.41 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الفول المعبأ إلى 60.94 جنيه، بعد تراجع قدره 3.77 جنيه.

كما هبط سعر كيلو الفول المجروش إلى 61.03 جنيه، بانخفاض 4.10 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 25.73 جنيه، بعد انخفاض 2.28 جنيه.

وانخفض سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 99.32 جنيه، بتراجع 3.80 جنيه.

كما سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس 100.27 جنيه، بعد انخفاض قدره 2.85 جنيه.

وتراجع سعر لتر زيت الذرة إلى 119.24 جنيه، بانخفاض 3.69 جنيه.

وانخفض سعر كيلو السكر المعبأ إلى 33.88 جنيه، بعد تراجع بلغ 3.62 جنيه.

وتراجع سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 28.56 جنيه، بانخفاض 1.03 جنيه.

كما انخفض سعر عبوة المكرونة 400 جرام إلى 22.45 جنيه، بعد تراجع كبير بلغ 7.14 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السائبة 25.61 جنيه، بانخفاض 0.93 جنيه.

وانخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح إلى 66.83 جنيه، بتراجع 3.29 جنيه.

كما سجل العدس المعبأ الصحيح 64.33 جنيه، بعد انخفاض قدره 5.79 جنيه.

وتراجع سعر عبوة شاي العروسة 40 جرامًا إلى 10.76 جنيه، بانخفاض 0.61 جنيه.

كما انخفض سعر عبوة شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 12.62 جنيه، بعد تراجع قدره 0.41 جنيه.

وفي المقابل، ارتفع سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ إلى 69.53 جنيه، بزيادة بلغت 3.06 جنيه.