المكرونة تهبط 5.45 جنيه والبيض الأبيض يقفز 3.44 جنيه.. تباين أسعار السلع بالأسواق



شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق المحلية، اليوم السبت 4 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا، حيث سجلت غالبية المنتجات انخفاضات متفاوتة، في مقدمتها المكرونة والزيوت والعدس، مقابل ارتفاع أسعار عدد محدود من السلع، أبرزها البيض والسكر والدقيق.



زيادة أسعار البيض



وسجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 102.61 جنيه، بزيادة بلغت 3.44 جنيه، فيما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.32 جنيه بزيادة قدرها 40 قرشًا، ووصل سعر البيضة الحمراء إلى 4.42 جنيه بارتفاع 37 قرشًا.



في المقابل، تراجعت أسعار كرتونة البيض البلدي إلى 119.29 جنيه بانخفاض 1.17 جنيه، بينما ارتفع سعر البيضة البلدي إلى 4.94 جنيه بزيادة 28 قرشًا.



تراجع الأرز والزيوت



وانخفض سعر الأرز المعبأ إلى 34.71 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 63 قرشًا، كما سجل الفول المعبأ 61.59 جنيه للكيلو بانخفاض 35 قرشًا.

وتراجعت أسعار الزيوت، حيث بلغ سعر زيت عباد الشمس 99.22 جنيه للتر بانخفاض 3.84 جنيه، فيما سجل نوع آخر من الزيت نفسه 98.40 جنيه للتر متراجعًا بنحو 4.66 جنيه، بينما انخفض سعر زيت الذرة إلى 119.66 جنيه للتر بتراجع 2.07 جنيه.



المكرونة الأكثر هبوطًا



وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر نسبة تراجع بين السلع الغذائية اليوم، لتصل إلى 22.72 جنيه بانخفاض 5.45 جنيه، فيما بلغ سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو نحو 28.10 جنيه بتراجع طفيف بلغ 7 قروش.

كما انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 68.83 جنيه للكيلو، بينما سجل نوع آخر من العدس الصحيح 63.95 جنيه للكيلو بانخفاض 5.22 جنيه، ووصل سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 67.97 جنيه للكيلو بتراجع 1.13 جنيه.



ارتفاع السكر والدقيق



وفي المقابل، ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 26.61 جنيه للكيلو بزيادة 1.02 جنيه، كما سجل السكر المعبأ 35.68 جنيه للكيلو بارتفاع 1.20 جنيه.

وصعد سعر المكرونة السائبة إلى 26.13 جنيه للكيلو بزيادة 55 قرشًا، فيما ارتفع سعر الفول المجروش المعبأ إلى 61.86 جنيه للكيلو بزيادة 1.04 جنيه، وسجل شاي العروسة وزن 40 جرامًا نحو 10.98 جنيه للعبوة بزيادة 16 قرشًا.



تباين حركة الأسعار



وتعكس تحركات أسعار السلع الأساسية استمرار حالة التباين في الأسواق المحلية، مدفوعة بتغيرات تكاليف الإنتاج والنقل ومستويات العرض والطلب، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين للتطورات اليومية في أسعار المنتجات الغذائية المختلفة.