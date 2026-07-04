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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر خفض منذ 6 سنوات.. الصين تخفض أسعار الوقود للمرة الثالثة

الوقود
الوقود
أ ش أ

أعلنت الصين، اليوم /السبت/، خفض أسعار التجزئة لوقودي البنزين والديزل، في ثالث تخفيض متتالٍ، والأكبر منذ نحو ست سنوات، وذلك في أعقاب تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن أسعار البنزين ستنخفض بمقدار 950 يوانًا (نحو 139 دولارًا أمريكيًا) للطن، فيما ستتراجع أسعار الديزل بمقدار 915 يوانًا للطن، اعتبارًا من اليوم.

وقال رئيس مركز الاقتصاد بمعهد بحوث الطاقة التابع للأكاديمية الصينية لبحوث الاقتصاد الكلي، تيان لي، إن القرار جاء بعد انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا عقب انحسار التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتعافي التدريجي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ودعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح شركات إنتاج النفط وتكريره إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية، والالتزام الكامل بسياسات الدولة الخاصة بتسعير الوقود.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية استمرار نمو الطلب على الطاقة في الصين بالتزامن مع التحول التدريجي في هيكل استهلاكها، حيث بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد 6.17 مليار طن من الفحم القياسي خلال عام 2025، بزيادة 3.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع استهلاك النفط الخام بنسبة 3.6%، مع استمرار توسع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الصيني.

الصين أسعار البنزين الديزل

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