محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي 2027/2026

اعتمد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، وذلك بحضور أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

وتضمنت المرحلة الثالثة من التنسيق تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقًا لأعداد الطلاب الناجحين والأماكن المتاحة بالفصول والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

وشملت المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بمدارس التعليم الصناعي البكالوريا التكنولوجية على النحو التالي:

مدرسة الأقصر الميكانيكية بنين: 178 درجة ، ولنظام الخدمات 140 درجة.

مدرسة الأقصر الزخرفية بنين: 158 درجة.

مدرسة الأقصر الصناعية بنات: 165 درجة.

مدرسة العشي الصناعية المشتركة: 148 درجة.

مدرسة العديسات الصناعية المشتركة: 160 درجة ، ولنظام الخدمات 140 درجة.

مدرسة أرمنت الميكانيكية بنين: 160 درجة ، ولنظام الخدمات 140 درجة .

مدرسة أرمنت الزخرفية بنين: 150 درجة، ولنظام الخدمات 140 درجة .

مدرسة أرمنت الصناعية بنات: 155 درجة ، ولنظام الخدمات 140 درجة .

مدرسة الديمقراط الصناعية بنات: 145 درجة، ولنظام الخدمات 140 درجة .

مدرسة إسنا الصناعية بنين: 180 درجة.

مدرسة الدير الصناعية المشتركة: 175 درجة.

مدرسة إسنا الصناعية بنات: 160 درجة.

مدرسة حاجر الضبعية الصناعية المشتركة: 165 درجة.

ويشمل المهنى نظام العام الواحد لكافة المدارس السابقة 140,25- 145 درجة.

ويشمل المهنى نظام العامين لكافة المدارس السابقة 140,25- 145 درجة.

كما شملت المرحلة الثالثة من مدارس التعليم الزراعي، كالتالي مدرسة إسنا الثانوية الزراعية "بكالوريا تكنولوجية": 148 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143، ومدرسة الشهيد مصطفى حجاج بالشغب "بكالوريا تكنولوجية": 145 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143،ومدرسة أرمنت الثانوية الزراعية "بكالوريا تكنولوجية": 145 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143.

كما تضمنت المرحلة الثالثة من التنسيق مدارس التعليم التجاري والفندقي، حيث جاءت مدرسة الأقصر الفندقية بكالوريا تكنولوجية بحد أدنى 203 درجة ، ومدرسة إسنا الفندقية بـ 180 درجة والمهنى لمدة عامين 170 درجة ، ومدرسة أرمنت التجارية المشتركة بـ 178 درجة و160 للخدمات، و170 لنظام المهنى لمدة عامين ، ومدرسة العديسات التجارية المشتركة بـ 178 درجة ، ومدرسة إسنا التجارية بنات بـ 178 درجة، ومدرسة الأقصر التجارية بنات بـ 165 درجة و 155درجة لنظام الخدمات ، و160 درجة لنظام المهنى لمدة عامين .

وبلغ الحد الأدنى للقبول 150 درجة لبرنامج البكالوريا التكنولوجية في كل من: فصول المريس التجارية المشتركة، فصول نجع حبشي التجارية بنات، فصول بن الجراح التجارية، فصول الضبعية التجارية، وفصول كوم البعيرات التجارية.

وبالنسبة لمدرستي الطود الثانوية الزراعية والقرنة الثانوية الزراعية اللتين تم تحويلهما إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية فيتم التقدم إليها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من جانب الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بها.