قبل وصولها للمواطنين.. ضبط 300 كيلو حلوى مولد مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص الأقصر

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة تموينية مكبرة بمدينة أرمنت لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين ومدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية

وأسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو جرام من حلوى المولد النبوي الشريف مجهولة المصدر داخل أحد المخازن غير المرخصة بدائرة أرمنت.

وتنوعت المضبوطات بين حلوى مولد سادة وحلوى محشوة وحلوى مشبك حيث جرى التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتصرف

كما تمكنت الحملة من تحرير 5 مخالفات تموينية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للمواطنين بالمخالفة للقرارات المنظمة

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وبمتابعة مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وتوجيهات عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمخازن والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وتواصل الأجهزة التموينية حملاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتصدي لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.